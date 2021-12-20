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РФ не будет диктовать НАТО свои условия – жесткая реакция Германии

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
20 декабря, 10:23
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В Берлине считают неадекватными требования Москвы – переговоры будут трудными
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Коллаж "Сегодня"
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Коллаж "Сегодня"

Россия не может диктовать НАТО условия о нерасширении военного блока, но при этом Альянс готов к урегулировать напряженности дипломатическим путем. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, передает Радио Свобода.

В Берлине считают неадекватными требования Москвы.

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"Нам нужно решить нынешнюю напряженность на дипломатическом уровне, но также и с помощью надежного сдерживания… Мы будем обсуждать предложения России... Но не может быть так, чтобы Россия диктовала партнерам НАТО их позицию, и это то, что мы очень ясно продемонстрируем на переговорах", – сказала Ламбрехт.

Требования РФ по НАТО

  • В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
  • В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику.
  • Министр обороны Эстонии Каале Лаанет заявил, что требования России к НАТО абсолютно неприемлемы! Выполнение любой из перечисленных Российской Федерацией мер стало бы катастрофическим для европейской безопасности. Он подчеркнул, что сейчас эскалация происходит не от стран НАТО, а со стороны России, которая продолжает стягивать свою армию к украинским границам.
  • Отметим, что с такой же позицией выступили и Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Латвия, Литва и Исландия.
  • Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины.

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