РФ не будет диктовать НАТО свои условия – жесткая реакция Германии

Россия не может диктовать НАТО условия о нерасширении военного блока, но при этом Альянс готов к урегулировать напряженности дипломатическим путем. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, передает Радио Свобода.
В Берлине считают неадекватными требования Москвы.
"Нам нужно решить нынешнюю напряженность на дипломатическом уровне, но также и с помощью надежного сдерживания… Мы будем обсуждать предложения России... Но не может быть так, чтобы Россия диктовала партнерам НАТО их позицию, и это то, что мы очень ясно продемонстрируем на переговорах", – сказала Ламбрехт.
Требования РФ по НАТО
- В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
- В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику.
- Министр обороны Эстонии Каале Лаанет заявил, что требования России к НАТО абсолютно неприемлемы! Выполнение любой из перечисленных Российской Федерацией мер стало бы катастрофическим для европейской безопасности. Он подчеркнул, что сейчас эскалация происходит не от стран НАТО, а со стороны России, которая продолжает стягивать свою армию к украинским границам.
- Отметим, что с такой же позицией выступили и Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Латвия, Литва и Исландия.
- Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины.