РФ не будет диктовать НАТО свои условия – жесткая реакция Германии

В Берлине считают неадекватными требования Москвы – переговоры будут трудными

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Коллаж "Сегодня"

Россия не может диктовать НАТО условия о нерасширении военного блока, но при этом Альянс готов к урегулировать напряженности дипломатическим путем. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, передает Радио Свобода.

В Берлине считают неадекватными требования Москвы.

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"Нам нужно решить нынешнюю напряженность на дипломатическом уровне, но также и с помощью надежного сдерживания… Мы будем обсуждать предложения России... Но не может быть так, чтобы Россия диктовала партнерам НАТО их позицию, и это то, что мы очень ясно продемонстрируем на переговорах", – сказала Ламбрехт.

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