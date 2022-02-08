Риск вторжения России растет – Столтенберг крайне обеспокоен

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность нового вторжения России в Украину повышается.
Об этом он сказал в эфире CNN.
"Нет определенности, но что мы видим, так это продолжающееся военное наращивание, все больше и больше сил, военные госпитали и логистику. Поэтому время на предупреждение уменьшается, а риск атаки растет. И мы также видим угрожающую риторику со стороны России, говорящей, что если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют военно-техническими последствиями. И у нас есть история использования Россией силы против Украины", – сказал Столтенберг.
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Также он напомнил, что именно РФ, оккупировавшая Крым и контролирующая часть Донбасса, является агрессором.
"Украина – жертва агрессии и имеет право на самозащиту. И союзники оказывают помощь Украине", – сказал генсек.
Кроме того, Столтенберг сказал, что еще рано говорить, действительно ли российская сторона хочет сесть за стол переговоров.
Угроза вторжения РФ в Украину
- В 2021 году РФ весной и затем осенью сосредоточила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
- Кроме того, американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3000 до 10 000 военнослужащих России.