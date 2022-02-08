Риск вторжения России растет – Столтенберг крайне обеспокоен

Генсек НАТО напомнил, что именно Россия является агрессором, а Украина имеет право защищаться

Йенс Столтенберг. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность нового вторжения России в Украину повышается.

Об этом он сказал в эфире CNN.

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"Нет определенности, но что мы видим, так это продолжающееся военное наращивание, все больше и больше сил, военные госпитали и логистику. Поэтому время на предупреждение уменьшается, а риск атаки растет. И мы также видим угрожающую риторику со стороны России, говорящей, что если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют военно-техническими последствиями. И у нас есть история использования Россией силы против Украины", – сказал Столтенберг.

Также он напомнил, что именно РФ, оккупировавшая Крым и контролирующая часть Донбасса, является агрессором.

"Украина – жертва агрессии и имеет право на самозащиту. И союзники оказывают помощь Украине", – сказал генсек.

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Кроме того, Столтенберг сказал, что еще рано говорить, действительно ли российская сторона хочет сесть за стол переговоров.

Угроза вторжения РФ в Украину