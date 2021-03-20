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Рискнул здоровьем: глава МИД Венгрии получил вакцину "Спутник V" (фото)

20 марта, 01:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Прививку в ЕС еще не одобрили

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вакцинировался против коронавируса российской вакциной "Спутник V", против которой в ЕС категорически высказались и публично отказались от закупки.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Только вакцинация может победить пандемию!", – написал Петер Сийярто после того, как получил прививку.

Фото: Петер Сийярто, Facebook

Фото: Петер Сийярто, Facebook

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Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V". Также в для вакцинации граждан применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрил Евросоюз.

Недавно после двух доз российской вакцины "Спутник V" журналистка Екатерина Дементьева заболела COVID-19.

Также мы писали, что российские информационные агентства пытаются убедить испаноязычные страны в том, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" работает лучше, чем ее американские конкуренты Pfizer и Moderna.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Венгрия вакцинация вакцина Петер Сийярто МИД Венгрии Спутник V
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