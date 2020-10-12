России будет больно: ЕС решил ввести санкции за отравление Навального

Европейский Союз поддерживает инициативу Франции и Германии, которые предложили ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального.

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Об этом, как сообщает The Washington Post, после встреча министров иностранных дел 27 стран-членов Евросоюза на саммите Совете ЕС 12 октября заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

"Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза", – сказал финский министр.

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Хаависто отметил, что речь идет об индивидуальных санкциях.

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Напомним, что Алексею Навальному стало резко плохо 27 августа при перелете из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, где российские врачи заявили, что у него нарушение обмена веществ. Через несколько дней его вывезли в Германию, и немецкие медики диагностировали у него отравление боевым ядом "Новичок". В Организации по запрету химического оружия это подтвердили.

Также на сегодняшнем саммите было принято решение продлить еще на год персональные санкции против граждан России, причастных к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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