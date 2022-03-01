Россия должна прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине — приказ ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека принял соответствующее решение в отношении страны-агрессора

ЕСПЧ приказал РФ прекратить бомбардировки / Коллаж "Сегодня"

Российская Федерация обязана прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Такие условия перед агрессором поставили в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

В СМИ сообщают, что в ЕСПЧ уже приняли соответствующее решение, которое есть в их распоряжении.

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"Суд принимает во внимание текущие военные действия, которые начались 24 февраля 2022 года в разных частях Украины, и считает, что они создают реальную и постоянную угрозу серьезным нарушениям конвенционных прав гражданского населения, в частности, в соответствии со статьями 2, 3 и 8 Конвенции", — говорится в документе.

Приказ РФ в Суде адресуют, ссылаясь на статью 39 Регламента:

"Суд выносит в интересах сторон и надлежащего ведения рассмотрения приказать правительству России воздерживаться от военных нападений на гражданское население и гражданские объекты, в том числе жилые помещения, автомобили экстренных служб и другие особо охраняемые гражданские объекты, такие как школы и больницы, а также немедленно обеспечить безопасность медицинских учреждений, личного состава и аварийно-спасательных служб в пределах атакованной или осажденной российскими войсками территории", — заявили в ЕСПЧ.

Напомним, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ из-за нападений России на мирное население и объекты инфраструктуры.