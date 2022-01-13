"Россия сейчас очень спешит": Вершбоу объяснил панику Кремля из-за Украины

Российская политика в отношении Украины потерпела поражение, заявил Вершбоу

Александр Вершбоу. Фото: twitter.com/Defence24pl

Россия намеренно обостряет ситуацию вокруг Украины, чтобы играть на страхах Запада перед войной. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах Александр Вершбоу во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, учрежденного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Россия спешит из-за того, что они знают, что их политика по отношению к Украине потерпела поражение, и они переживают, что Украина все ближе подходит к Западу, она углубляет свои отношения с НАТО, с Евросоюзом", – сказал он.

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"Речь идет даже о потенциальном членстве в будущем. И это, конечно, их заставляет фабриковать кризисы, их изобретать, их вызывать. Потому что определенным образом они теряют основу для подчинения Украины", – подчеркнул Вершбоу.

Он отметил, что россияне требуют остановить расширение НАТО якобы из-за того, что у них есть проблемы с безопасностью.

"История указывает, что это не так. И, конечно, это одна из причин, почему они спешат", – сказал экс-заместитель генерального секретаря НАТО.

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"Кроме того, они хотят воспользоваться страхом, боязнью Запада перед войной. Они таким образом постоянно обостряют эту ситуацию, эту риторику по поводу войны, чтобы мешать НАТО принимать взвешенные решения", – резюмировал Александр Вершбоу.