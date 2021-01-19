Россияне в ПАСЕ бойкотирут дебаты об отравлении Навального: европарламентарии возмущены

Правовой комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовал за срочные дебаты по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. 20 голосов "за", 2 "против", а россияне принципиально не явились на заседание.

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Об этом нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, сам оппозиционер не смог присутствовать на онлайн-слушаниях из-за ареста. В то же время в полном составе отсутствовала российская делегация, что возмутило европейских парламентариев.

Докладчик, французский депутат Жак Мэр и детектив Bellingcat Христо Грозев отметили, что наиболее вероятными исполнителями отравления являются сотрудники ФСБ, но россияне никак не способствуют расследованию, пишет Гончаренко.

А литовский депутат Эмануэлис Зингерис напомнил, что возможность вести диалог с Россией стала в свое время главным аргументом в дискуссии о том, стоит ли возвращать российскую делегацию, которая так и не выполнила никаких условий от ПАСЕ. Но российские депутаты и сейчас не сотрудничают ни с ассамблеей, ни с правовым комитетом.

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Украинский нардеп говорит, что в рамках зимней сессии ПАСЕ, которая начнется 25 января, состоятся срочные слушания об отравлении Навального. "За" это решение проголосовали 20 членов комитета и 2 были "против", а Жак Мэр отправится в Россию, чтобы пообщаться с российскими властями, хотя у членов комитета имеются большие сомнения, что ему будут в этом способствовать.

Гончаренко цитирует письмо главы российской делегации Петра Толстого, в котором тот сообщает, что россияне не будут участвовать ни в одном заседании, посвященном делу отравления Навального.

Отравление оппозиционера Толстой назвал "инцидентом". По мнению россиян, Швеция, Франция и Германия не хотят сотрудничать с Россией в расследовании дела, а версия об отравлении – надуманная и претензионная, поэтому россияне отказываются участвовать в заседаниях правового комитета ПАСЕ.

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Напомним, ранее журналист проекта Bellingcat Христо Грозев выложил в публичный доступ информацию о поездках сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению Навального.

По его данным, эти же сотрудники ФСБ могут быть причастны к трем убийствам.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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