Российские хакеры атаковали Нидерланды во время расследования катастрофы MH17 – СМИ

Хакерская группа Cozy Bear в 2017 году проникла в системы правоохранителей Нидерландов, которые на тот момент вели расследование

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Россия совершила кибератаку на Нидерланды во время расследования по делу об уничтожении самолета рейса MH17 над Донбассом.

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Об этом сообщает издание de Volkskrant, ссылаясь на четыре источника.

Как сообщается, хакерская группа Cozy Bear, которая имеет связи со Службой внешней разведки России, в 2017 году проникла в системы правоохранителей через сервер Академии полиции.

Взлом зафиксировала нидерландская спецслужба AIVD.

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Неизвестно, смогли ли хакеры украсть какие-то данные.

Напомним, в Гааге началось слушание по существу по делу о катастрофе рейса MH17.

Ранее международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины несколько лет собирала доказательства, а летом 2019 года прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17