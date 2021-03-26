Российские хакеры взломали партию Меркель в Бундестаге – СМИ

Немецкие правоохранители проверяют причастность ГРУ к атаке на депутатов

Депутаты парламент Германии, а также некоторых земельных парламентов подверглись хакерской атаке, ответственность за которую могут нести Россия.

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Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

По информации журналистов, кибератаке подверглись компьютеры как минимум семи членом Бундестага (преимущественно представителей правящей коалиции – блока ХДС/ХСС и партии СДПГ) и 31 депутата ландтагов Бремена и Гамбурга – местных законодательных органов в землях ФРГ.

В настоящее время проверяется, какие именно могли быть похищены.

Предполагается, что злоумышленники принадлежали к хакерской группировки Ghostwriters. Доступ к компьютерам жертв они получили при помощи фишинга – рассылая электронные письма от якобы заслуживающих доверия отправителей.

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Группировку Ghostwriters считают специализирующейся на выпуске фейковых новостей о НАТО на популярных новостных сайтах или блогах, которые им удается взломать. Организация существует как минимум с 2017 года, но прежде ее действия были направлены на разжигание антинатовских настроений в Латвии, Литве и Польше .

Согласно результатам анализа экспертов, группировка явно действует в интересах России, поэтому спецсужбы Германии и заподозрили причастность ГРУ, сотрудники которой совершили кибератаку на Бундестаг в 2015 году. В связи с этим в прошлом году генпрокурор Германии подписал ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина.

Напомним, ранее Россию обвинили в кибератаках на Европейское агентство лекарственных средств в декабре 2020 года, в результате которых были похищены документы о вакцине от коронавируса BioNTech/Pfizer.

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