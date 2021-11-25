Рождество в Чехии пройдет в режиме ЧП: что случилось

В Чехии с 26 ноября будет действовать режим чрезвычайного положения. Власти ввели его предварительно на месяц.
Об этом сообщает чешское агентство Pražská Drbna.
Необузданный COVID-19
Еще в начале этой недели власти Чехии отказывались от введения более жестких мер по сдерживанию распространения коронавируса. Однако нынешняя ситуация вынудила их пойти на столько непопулярный шаг, особенно в преддверии Рождества.
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Как заявил и.о. премьера Андрей Бабиш, чрезвычайное положение начнет действовать с полуночи в ночь на пятницу в течение 30 дней. В заявлении правительства говорится, что режим чрезвычайного положения вводится из-за увеличения количества заражений коронавирусом.
По данным агентства Ceske Noviny, сейчас в Чехии зарегистрировано 239 799 заразившихся COVID-19. Во вторник было зарегистрировано почти 26 000 новых случаев заболевания. За все время пандемии умерли от последствий заражения 32 523 чеха.
Ситуация в Европе
- С 22 ноября, в связи с введением общегосударственного карантина, Австрия изменила условия въезда в страну.
- Также это стала первая страна ЕС, где введена всеобщая вакцинация.
- Агентство ЕС по лекарственным средствам предоставило экстренное разрешение на коронавирусный препарат "Молнупиравир" (таблетки) от американского фармацевтического гиганта MSD.