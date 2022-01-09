С камнями и петардами мигранты штурмуют границу Польши – есть раненые

Остающиеся на белорусско-польской границе мигранты не оставляют попыток прорваться на территорию Европейского Союза. Польские пограничники минувшей ночью остановили одну из таких атак, в результате чего пострадала их коллега.
Об этом сообщает Погранслужба Польши на своей странице в Twitter.
Что известно
В ночь на 9 января пограничники задержали 33 иностранца, которые попытались прорваться через границу. При этом пострадала одна из военнослужащих Польши.
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"Во время сегодняшних силовых попыток форсирования границы на участках в Чаромхе и Шудзялове иностранцы и службы Беларуси забросали патрули Польши не только камнями, но и петардами. Женщина-офицер пограничной службы получила травмы головы, находится в больнице", – говорится в сообщении.
Предыдущей ночью попытку прорыва границы осуществила группа из 10 человек. Они были остановлены пограничниками Польши.
Обстановка
- Скопившиеся на польско-белорусской границе жители Ближнего Востока и Южной Азии с лета 2021 года постоянно совершают попытки прорваться в Польшу. Только 24 декабря 69 мигрантов с Ближнего Востока пытались нелегально попасть из Беларуси на территорию Польши.
- 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей в сопровождении белорусских силовиков в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- Позже выяснилось, что штурмом на белорусско-польской границе руководил заместитель председателя Пограничного комитета Беларуси генерал-майор Роман Подлинев.
- 21 декабря пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская рассказала, что белорусские пограничники применяют тактику ослепления польских коллег лазерными указками, чтобы таким образом дать шанс нелегалам пролезть через заграждение на территорию ЕС.