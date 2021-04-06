С музыкой и шашлыками: голландские моряки устроили вечеринку на субмарине

На минувших выходных жители английского Корнуолла стали свидетелями необычного явления – в Ла-Манше у берегов города всплыла огромная подводная лодка, на корпусе которой устроили вечеринку.
Об этом сообщает Cornwall Live.
Очевидцы узнали в судне субмарину класса "Морж" Королевских ВМС Нидерландов и выложили снятые с берега фото и видео подлодки.
Один из пользователей Twitter написал, голландские субмарины можно не редко увидеть в заливе Маунтс-Бей возле Корнуолла, где часто проходят учения подлодок Великобритании и ее союзников.
Фото: twitter.com/KaiGreet
Точки над "i" расставили в ВМС Нидерландов, опубликовав в своем Twitter фото отдыха моряков на корпусе подлодки HNLMS Dolfijn.
Фото: twitter.com/ozd_czsk
Моряки также сняли видео своего отдыха – с музыкой, барбекю на корпусе подлодки и проплывающими мимо дельфинами.
Напомним, что год назад в сети появилось похожее видео, но уже с британскими моряками – их капитан тоже устроил им вечеринку на корпусе субмарины HMS Trenchant во время карантина, за что был уволен.
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