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С музыкой и шашлыками: голландские моряки устроили вечеринку на субмарине

6 апреля, 12:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Подлодка HNLMS Dolfijn с веселыми подводниками всплыла на выходных в Ла-Манше

На минувших выходных жители английского Корнуолла стали свидетелями необычного явления – в Ла-Манше у берегов города всплыла огромная подводная лодка, на корпусе которой устроили вечеринку.

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Об этом сообщает Cornwall Live.

Очевидцы узнали в судне субмарину класса "Морж" Королевских ВМС Нидерландов и выложили снятые с берега фото и видео подлодки.

Один из пользователей Twitter написал, голландские субмарины можно не редко увидеть в заливе Маунтс-Бей возле Корнуолла, где часто проходят учения подлодок Великобритании и ее союзников.

Фото: twitter.com/KaiGreet
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Фото: twitter.com/KaiGreet

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Точки над "i" расставили в ВМС Нидерландов, опубликовав в своем Twitter фото отдыха моряков на корпусе подлодки HNLMS Dolfijn.

Фото: twitter.com/ozd_czsk

Фото: twitter.com/ozd_czsk

Моряки также сняли видео своего отдыха – с музыкой, барбекю на корпусе подлодки и проплывающими мимо дельфинами.

Видео: twitter.com/ozd_czsk
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Напомним, что год назад в сети появилось похожее видео, но уже с британскими моряками – их капитан тоже устроил им вечеринку на корпусе субмарины HMS Trenchant во время карантина, за что был уволен.

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Великобритания Нидерланды подлодка дельфины подводная лодка субмарина барбекю
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