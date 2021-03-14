Сами виноваты: Еврокомиссия ответила на обвинения в несправедливом распределении вакцин

В ЕК рассказали, как можно вернуться к пропорциональному распределению

Европейская комиссия в ответ на заявление нескольких стран Евросоюза о несправедливом распределении вакцин от COVID-19 согласилась, что наиболее справедливо распределять на пропорциональной основе – в зависимости от численности населения.

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Об этом говорится в заявлении ЕК.

Там напомнили, что именно такое решение и предлагалось изначально, но сами государства-члены захотели отойти от предложения Еврокомиссии "добавив гибкости, позволяющей согласовывать различное распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны".

"В соответствии с этой системой, если государство-член решает не применять свое пропорциональное распределение, дозы перераспределяются между другими заинтересованными государствами-членами", - говорится в заявлении о решении, принятом самими странами.

В ЕК также подчеркнули, что если члены Евросоюза хотят вернуться к пропорциональному распределению, то должны прийти к совместному соглашению.

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"Государства-члены использовали эту систему для изменения пропорционального распределения, предложенного Комиссией по всем 6 соглашениям о предварительной закупке", – говорится в заявлении.

Напомним, в субботу Латвия, Австрия, Словения, Чехия и Болгария призвали провести европейский саммит, чтобы обсудить распределение вакцины от коронавируса между государствами ЕС. Там считают, что поставки вакцины от коронавируса некоторыми фармацевтическими компаниями осуществляются не на справедливой основе.

Мы также сообщали, что страны Евросоюза массово отказываются от использования препарата от коронавируса компании AstraZeneca.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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