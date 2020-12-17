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Сауну внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО: омовение, расслабление и ритуал

17 декабря, 20:14

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Финляндии 3,2 млн парилок, поэтому сауна не нуждается в дополнительной защите

Сегодня, 17 декабря, было принято решение внести финскую сауну в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

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Как сообщает издание Yle.fi, сауна стала первым таким проявлением финской культуры, а внесение в список ЮНЕСКО сделает финскую сауну еще известнее мире.

Теперь Финляндия должна будет блюсти честь и репутацию сауны, а также нести ответственность за защиту традиций в будущем. К счастью, уточняет издание, сауна не нуждается в дополнительной защите, поскольку в стране и так 3,2 млн парилок.

Как пишет Yle, важность сауны трудно описать несколькими строками. Парная – это омовение, расслабление и ритуал. Именно поэтому в 2016 году студенты Отаниеми построили сауну, который одновременно смогли париться около 300 купальщиков. А тепло поддерживали печки, установленные на двух грузовиках.

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Напомним, кускус внесли в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Заявку на внесение блюда совместно подали Алжир, Мавритания, Марокко и Тунис весной 2019 года.

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Также сообщалось, что борщ станет культурным наследием Украины.

Кроме того напомним, что косовская керамика вошла в список ЮНЕСКО:

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Финляндия сауна ЮНЕСКО список наследие

Источник: Сегодня

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