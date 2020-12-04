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Сексуальное рабство: известный режиссер из Европы заставлял украинок сниматься в порно

4 декабря, 03:00

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Сотрудники полиции открыли дело

Полицейские Киевской области задержали 26-летнего мужчину, который переправлял украинок за границу для съемок в порно.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам правоохранителей, 26-летний житель Луганщины в Сети размещал объявления о высокооплачиваемой работе за рубежом для молодых женщин. Однако после пересечения государственной границы женщины по заказу одного из известных европейских режиссеров попадали в порнобизнес, а возвращение на родину было невозможно из-за долговой кабалы, в которую попадали девушки.

Работники полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленнику грозит заключение от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Житомирской области задержаны четверо фигурантов уголовного производства по факту трудовой эксплуатации людей, двоим из них уже объявлено о подозрении.

Напомним, в Киеве поймали 40-летнюю женщину, которая организовала международный канал торговли людьми.

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Европа порно секс девушка Луганская область сексуальное рабство
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