Сенат Польши поддержал евроинтеграцию Украины

Стремление Украины в ЕС поддержали все 93 члена Сената

Польша поддерживает Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Сенат Республики Польша единогласно принял постановление о европейских устремлениях Украины.

Об этом сообщает телеграм-канал Верховной Рады Украины.

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"Сенат Республики Польша призывает все страны-члены Европейского Союза солидарно поддержать ускоренный процесс интеграции Украины с Европейским Союзом", — говорится в постановлении.

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Украина и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский после вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.

"Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил он.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

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Вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу.

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