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Сенат США поддержал "План спасения Америки" Байдена на 1,9 трлн долларов

7 марта, 00:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Принятые меры должны поддержать экономику и американцев во время пандемии

Сенат Соединенных Штатов после более чем суток рассмотрения утвердил предложенный президентом Джо Байденом пакет мер на 1,9 трлн долларов, которые должны стимулировать экономику США и помочь американцам во время пандемии.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

За законопроект проголосовали 50 сенаторов от Демократической партии, против – 49 сенаторов-республиканцев.

Рассмотрение законопроекта началось в пятницу и продолжалось до утра субботы. Отмечается, что процесс голосования занял больше 12 часов, потому что демократам надо было время, чтобы заручиться поддержкой сенатора от своей же партии Джо Менчина, который выступал за ограничение доплат по страхованию, предусмотренных в законопроекте.

"План спасения Америки" на 1,9 триллиона долларов включает в себя финансирование закупки вакцин и предметов медицинского назначения, расширение выплат пособий по безработице и новый пакет экстренной финансовой помощи для домохозяйств, малых предприятий, а также правительств штатов и местных властей.

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В частности в пакете предусмотрены прямые выплаты по 1400 долларов американцам, которые зарабатывают до 80 000 долларов в год без вычета налогов. Также предусмотрены доплаты 300 долларов к выплатам по безработице, увеличение продовольственной помощи нуждающимся, помощь на выплаты за аренду жилья, льготное кредитование для малого бизнеса, пострадавшего от пандемии.

Напомним, США выделят Украине 125 млн долларов в рамках федеральной программы "Инициатива помощи по безопасности Украине".

Мы также сообщали, что первые два штата США Техас и Миссисипи объявили об отмене основных карантинных ограничений, в том числе и обязательное ношение масок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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