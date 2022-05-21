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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Сербия ввела санкции против Беларуси

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21 мая, 01:48
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Официальных сообщений сербских властей по этому вопросу нет
Сербия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси за поддержку российской агрессии против Украины. Коллаж "Сегодня"
Сербия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси за поддержку российской агрессии против Украины. Коллаж "Сегодня"

Сербия ввела санкции против Беларуси из-за ее причастности к российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает N1.

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Подробности

Речь идет об отраслевых санкциях против белорусской финансово-транспортной системы. В частности, из-за войны России против Украины было заморожено около 30 миллиардов евро активов российских и белорусских олигархов и организаций. Уведомление об этом размещено на сайте Еврокомиссии. Официальных сообщений сербских властей по этому вопросу нет.

Это уже второй прецедент, когда Сербия вступает в санкции ЕС, связанные с Украиной. В середине марта Белград присоединился к санкциям ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича.

Согласно исследованию сербского Центра по международным делам и вопросам безопасности (ISAC), Сербия последовательно соблюдала ограничительные меры ЕС против Беларуси до апреля 2019 года, после чего отказалась продолжать санационный режим.

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Дополнительные санкции против РФ

Очередной пакет санкций со стороны Канады предусматривает и другие ограничения. Например, запрет на экспорт целевых товаров роскоши в Россию и из России. Речь идет о таких предметах, как:

  • алкогольные напитки;
  • табак;
  • некоторые текстильные изделия;
  • спортивная одежда;
  • обувь;
  • элитная одежда и аксессуары;
  • ювелирные изделия;
  • посуда;
  • художественные объекты.

Из России в Канаду больше нельзя будет продавать алкоголь, морепродукты, рыбу и непромышленные бриллианты. По итогам 2021 года все эти категории товаров принесли агрессору 75,7 млн долларов от канадцев.

"Эти запреты помогут смягчить потенциал для российских олигархов обойти ограничения на других рынках предметов роскоши", – убеждены в МИД Канады.

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Кроме того, канадское правительство вводит запрет на продажу России товаров, которые агрессор потенциально может использовать для производства оружия. Таким образом, пытаются поддерживать давление на путинский режим и прекратить войну в Украине.

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