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Помощь Украине в обмен на "Северный поток – 2": СМИ раскрыли планы Меркель

18 марта, 20:38

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Германия хочет фактически "купить" у США право достроить российский газопровод

Власти Германии хотят привлечь инвестиции немецких компаний в Украину в качестве компромиссного решения, которое позволит им достроить российский газопровод "Северный поток – 2".

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Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на источники в немецких правительственных кругах.

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"Экономическая судьба Украины тесно связана с судьбой спорного российского газопровода "Северный поток – 2" в Балтийском море: для того, чтобы завершить проект без дальнейших санкций США, федеральное правительство предлагает новой американской администрации Джо Байдена большую поддержку Украины", – пишут журналисты.

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Таким образом, Германия фактически хочет компенсировать Украине потери, которые страна понесет, когда Россия начнет транзит газа в обход нашей страны.

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Пилотным немецко-украинским проектом, который уже был согласован в рамках экономического форума, стал завод по производству водородного топлива, который включает электролизную установку мощностью в 8,5 мегаватт.

Этот же проект должен способствовать реализации амбициозного Зеленого соглашения, согласно которому к 2050 году Евросоюз должен стать климатически нейтральным. В среднесрочной перспективе именно Украина может ЕС с этим помочь, поскольку мощностей завода должно хватать на производство 7,5 гигаватт зеленого водорода в год.

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Германия водород Nord Stream 2 Северный поток 2
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