Українська
$ 27,85
33,65
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

"Северный поток – 2" запросил у Германии срочное разрешение на продолжение работ

21 февраля, 22:32

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ранее строительство газопровода в германских водах опротестовали экологи

Оператор строительства российского газопровода "Северный поток – 2" подал запрос о незамедлительном вступлении в силу разрешения на прокладку труб в водах Германии в Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH).

Реклама

Об этом сообщает DW.

Подача запроса связана с тем, что ранее природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия опротестовали выдачу разрешения оператору "Северного потока" на строительство газопровода.

В BSH подтвердили, что получили заявку и она сейчас рассматривается, но когда будет принято решение по ней, неизвестно.

В тренде
США отказались отправлять человека на Луну к 2024 году

Отметим, в оператор "Северного потока – 2" утверждает, что проект готов примерно на 95% – остается уложить 120 километров в водах Дании и около 28 километров в водах Германии.

Реклама

Напомним, в январе экологи Германии из "Союза охраны природы и биоразнообразия" (Naturschutzbund Deutschland e.V. – NABU) и "Немецкой экологической помощи" (Deutsche Umwelthilfe) опротестовали разрешение на прокладку газопровода "Северный поток – 2", выданное Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH).

Мы также сообщали, что, по информации Службы внешней разведки Украины, строительство газопровода "Северный поток – 2" планируют завершить до дня России – 12 июня и чтобы успеть к этому сроку, рабочие пренебрегает технологическими процедурами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Германия газопровод разрешение Северный поток 2
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия готова к разрыву с ЕС: Лавров сделал громкое заявление
Россия готова к разрыву с ЕС: Лавров сделал громкое заявлениеРоссия
Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООН
Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООНУкраина
Не паспорт, а сертификат: в Евросоюзе придумали, как отмечать вакцинированных против COVID-19
Не паспорт, а сертификат: в Евросоюзе придумали, как отмечать вакцинированных против COVID-19Евросоюз
Adidas решил избавиться от проблемного бренда Reebok
Adidas решил избавиться от проблемного бренда ReebokЭкономика
Королеву красоты уволили с работы из-за
Королеву красоты уволили с работы из-за "слишком привлекательной внешности" (фото)Фаново
Смерть и вакцина: почему умирают люди и как этого избежать
Смерть и вакцина: почему умирают люди и как этого избежатьДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять