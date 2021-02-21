"Северный поток – 2" запросил у Германии срочное разрешение на продолжение работ

Оператор строительства российского газопровода "Северный поток – 2" подал запрос о незамедлительном вступлении в силу разрешения на прокладку труб в водах Германии в Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH).

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Об этом сообщает DW.

Подача запроса связана с тем, что ранее природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия опротестовали выдачу разрешения оператору "Северного потока" на строительство газопровода.

В BSH подтвердили, что получили заявку и она сейчас рассматривается, но когда будет принято решение по ней, неизвестно.

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Отметим, в оператор "Северного потока – 2" утверждает, что проект готов примерно на 95% – остается уложить 120 километров в водах Дании и около 28 километров в водах Германии.

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Напомним, в январе экологи Германии из "Союза охраны природы и биоразнообразия" (Naturschutzbund Deutschland e.V. – NABU) и "Немецкой экологической помощи" (Deutsche Umwelthilfe) опротестовали разрешение на прокладку газопровода "Северный поток – 2", выданное Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH).

Мы также сообщали, что, по информации Службы внешней разведки Украины, строительство газопровода "Северный поток – 2" планируют завершить до дня России – 12 июня и чтобы успеть к этому сроку, рабочие пренебрегает технологическими процедурами.

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