Шольц едет в Киев, а Москва подождет

Названы даты визита канцлера Германии

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц приедет с официальным визитом в Киев 14 февраля

Об этом сообщает ведомство федерального канцлера.

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Первые визиты

После этого он посетит Москву 15 февраля. Детали визитов пока не разглашаются.

Как отмечается, это будут первые визиты Олафа Шольца в Украину и Россию в должности канцлера.

Недавно сам Шольц анонсировал свою поездку в РФ. По словам канцлера, задача – использовать все возможности и форматы для недопущения нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, а также вооруженного вторжения России.

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Канцлер Германии Олаф Шольц/Фото: Getty Images

Что еще говорят в Германии

Недавно глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия поможет Украине построить защитный бункер под Одессой. В своем выступлении она напомнила о решении отправить Украине пять тысяч военных защитных шлемов.

Также правительстве Германии рассказали, чем они помогают Украине в военной сфере. Пресс-секретарь МИД ФРГ Андреа Зассе упомянула о строительстве военного госпиталя в Украине, поставке медицинского оборудования и санитарных материалов, а также о лечении раненых украинских военнослужащих, в том числе и в немецких военных госпиталях.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Германия изменила свою риторику по поводу российской угрозы. По словам президента, Украина нуждается в превентивных санкциях на случай российской агрессии.

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