Шольц, Макрон и Драги едут в Киев: СМИ назвали дату

Лидеры стран встретятся с президентом Украины

Визит лидеров состоится накануне заседания Евросовета. / Фото: Коллаж: Сегодня

Запад продолжает поддерживать Украину – президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приедут в Киев 16 июня.

Об этом сообщает газета La Stampa.

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Что известно

Как сообщается, они приедут в столицу Украины, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и "обозначить всю поддержку трех крупнейших европейских стран".

При этом визит лидеров состоится накануне заседания Евросовета 23-24 июня, где Украине могут предоставить статус государства-кандидата в Европейский Союз, а также саммита НАТО в Мадриде 28-30 июня.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что троих ведущих политиков ЕС из Германии, Франции и Италии в ближайшее время можно будет увидеть в Киеве. По информации Bild am Sonntag, у правительственных кругов Франции и Украины есть конкретные планы поездок.

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Отметим, что коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" побеждает в первом туре парламентских выборов с результатом 25,71% после обработки 100% голосов.