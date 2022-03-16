Шольц отверг предложение Польши о миссии НАТО в Украине

Канцлер назвал главную красную линию

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Канцлер Германии Олаф Шольц отменил инициативу Польши о заходе миротворческой миссии НАТО в Украину.

Об этом сообщает Spiegel.

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Что известно

Спикер правительства Германии Штеффен Гебештрейт заявил, что канцлер Шольц уже говорил, что ни один солдат НАТО не должен направляться "за пределы Альянса или в Украину" – это и дальше "остается красной линией".

По словам спикера, нельзя провести четкую границу между "миссией по гуманитарной помощи, спасательной миссией или боевой миссией" НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц/Фото: Getty Images

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Напомним, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что в связи с полномасштабным вторжением России в Украину необходимо отправить миротворческую миссию НАТО.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина на переговорах с РФ требует особый вариант нейтралитета с юридически выверенными и непротокольными гарантиями безопасности.

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