Шольц предложил Путину договориться с Украиной – главные цитаты мировых лидеров 5 мая

Франция предлагает финансовую помощь, ЕС обсуждает новые санкции

Шольц объяснил Путину, что ему нужно делать / Коллаж "Сегодня"

Еще один день этой весны западные лидеры провели в обсуждениях ситуации вокруг войны в Украине. Лидер Франции предложил новую финансовую помощь, глава Европейского совета рассказал о необходимости финансирования Украины.

Сайт "Сегодня" собрал важные цитаты западных политиков, сказанные 5 мая.

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Окончание войны

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил россиянам, когда будут отменены санкции.

"Путин должен договориться с Украиной. Мы сможем и захотим снять наши санкции только согласно соглашению с Украиной. Мы сможем и захотим снять наши санкции только по согласованию с Украиной. Не думаю, что многие в Кремле это поняли. Это имеет разрушительные последствия для России", – сказал Шольц.

Доноры

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался в поддержку Украины.

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"Я хочу очень четко сказать здесь: Венгрия поддерживает Украину и ее суверенитет. Мы четко разделяем, кто напал и кто подвергся нападению. И мы осуждаем военную агрессию России против Украины и ряд нарушений прав человека и призываем к расследованию возможных военных преступлений", – сказал Петер Сийярто на конференции доноров для восстановления Украины.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заверил, что ЕС поможет нашей стране.

"Мы поможем отстроить вашу экономику – дома, школы, больницы, предприятия. Будущее безопасной и преуспевающей Украины зависит от финансирования на восстановление в сочетании с необходимыми реформами. И это не о долгосрочной перспективе – восстановление начинается уже сейчас… Мы должны также гарантировать, что получим максимальный результат по каждому евро. И ЕС поможет вам объединить восстановление с реформами, которые преобразуют Украину", – сказал Мишель на конференции и разместил в твитере ролик своего визита в Украину.

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о предоставлении 2 млрд долларов Украине.

"Сегодня я хотел бы объявить, что Франция увеличит свою общую поддержку до 2 млрд долларов, чтобы удовлетворить потребности, озвученные президентом Украины. Франция продолжит действовать согласованно в рамках ЕС, с нашими европейскими партнерами, а также в рамках Большой семерки и международных финансовых институтов, чтобы коллективно удовлетворять потребности украинского государства перед лицом катастрофы этой войны", – сказал Макрон.

Санкции

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ждет утверждения шестого пакета санкций против России.

"Мы вчера предложили шестой пакет санкций, включая запрет российской нефти. Эти санкции сильно истощают российскую экономику", – сказала европейский политик.

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