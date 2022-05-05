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Шольц предложил Путину договориться с Украиной – главные цитаты мировых лидеров 5 мая

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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5 мая, 20:50
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Франция предлагает финансовую помощь, ЕС обсуждает новые санкции
Шольц объяснил Путину, что ему нужно делать / Коллаж "Сегодня"
Шольц объяснил Путину, что ему нужно делать / Коллаж "Сегодня"

Еще один день этой весны западные лидеры провели в обсуждениях ситуации вокруг войны в Украине. Лидер Франции предложил новую финансовую помощь, глава Европейского совета рассказал о необходимости финансирования Украины.

Сайт "Сегодня" собрал важные цитаты западных политиков, сказанные 5 мая.

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Окончание войны

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил россиянам, когда будут отменены санкции.

"Путин должен договориться с Украиной. Мы сможем и захотим снять наши санкции только согласно соглашению с Украиной. Мы сможем и захотим снять наши санкции только по согласованию с Украиной. Не думаю, что многие в Кремле это поняли. Это имеет разрушительные последствия для России", – сказал Шольц.

Доноры

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался в поддержку Украины.

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"Я хочу очень четко сказать здесь: Венгрия поддерживает Украину и ее суверенитет. Мы четко разделяем, кто напал и кто подвергся нападению. И мы осуждаем военную агрессию России против Украины и ряд нарушений прав человека и призываем к расследованию возможных военных преступлений", – сказал Петер Сийярто на конференции доноров для восстановления Украины.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заверил, что ЕС поможет нашей стране.

"Мы поможем отстроить вашу экономику – дома, школы, больницы, предприятия. Будущее безопасной и преуспевающей Украины зависит от финансирования на восстановление в сочетании с необходимыми реформами. И это не о долгосрочной перспективе – восстановление начинается уже сейчас… Мы должны также гарантировать, что получим максимальный результат по каждому евро. И ЕС поможет вам объединить восстановление с реформами, которые преобразуют Украину", – сказал Мишель на конференции и разместил в твитере ролик своего визита в Украину.

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о предоставлении 2 млрд долларов Украине.

"Сегодня я хотел бы объявить, что Франция увеличит свою общую поддержку до 2 млрд долларов, чтобы удовлетворить потребности, озвученные президентом Украины. Франция продолжит действовать согласованно в рамках ЕС, с нашими европейскими партнерами, а также в рамках Большой семерки и международных финансовых институтов, чтобы коллективно удовлетворять потребности украинского государства перед лицом катастрофы этой войны", – сказал Макрон.

Санкции

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ждет утверждения шестого пакета санкций против России.

"Мы вчера предложили шестой пакет санкций, включая запрет российской нефти. Эти санкции сильно истощают российскую экономику", – сказала европейский политик.

Ранее сказанное

  • Днем ранее президент США Джо Байден сообщил, что сейчас на территории Украины пишется новая мировая история. Посол Швеции сообщил о возвращении дипмиссии его королевства в нашу страну.
  • 3 мая папа Франциск высказал сомнения, что война в Украине быстро закончится, а премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что верит в нашу победу.
  • 25 апреля западные политики оказались шокированы газовым шантажом Российской Федерации и на этом фоне продолжили высказываться в поддержку воюющей с Кремлем Украины.

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Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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