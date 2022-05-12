Шольц: Украине придется еще сто лет бороться с последствиями войны

Война в нашей стране затронула весь мир

Украина долго будет чувствовать последствия войны, считает Шольц/Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke, коллаж: "Сегодня"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине может понадобиться около ста лет для преодоления последствий войны, которую развязала Россия.

Об этом пишет Welt.

Реклама

Подробности

"Тот, кто живет в Германии, знает, что упавшие здесь во время Второй мировой войны бомбы находят и сегодня. Украине придется еще в течение сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия: все снаряды, которые сейчас запускаются, могут годами оставаться в земле", — сказал Шольц.

Кроме того, канцлер отметил, что российская захватническая война — это не только война против Украины, но и "война с последствиями для всего мира", имея в виду рост цен на энергоносители и продукты питания, угрозу голода в бедных странах.

Нападение РФ на Украину изменило будущее

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нападение России на Украину свидетельствует о конце эпохи, продолжавшейся после холодной войны. Об этом британский премьер сказал на пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистё.

"Нападение России на Украину изменило формулу европейской безопасности, изменило нашу действительность и наше будущее. Мы стали свидетелями конца эпохи после холодной войны, а нападение на Украину, как это ни печально, открыло новую страницу", — отметил Джонсон.

Премьер добавил, что Британия готова поддержать Финляндию и Швецию в военном плане в случае вражеского нападения.

Реклама

"Случившееся 24 февраля до сих пор продолжается, ужасная война в Украине полностью изменила картину. Они готовы напасть на соседнюю страну. И когда спрашивают, как Россия отнесется к вступлению Финляндии в НАТО... Если это произойдет, то я бы сказал, что вы сами к этому привели", — сказал президент Финляндии.

Читайте также