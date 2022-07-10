Шольц влип в скандал с "наркотиками для изнасилования" на партийной вечеринке

По меньшей мере, восьми женщинам подмешали запрещенное вещество

Шольц был на вечеринке, где женщинам подмешали "наркотики для изнасилования" / Фото: Коллаж: Сегодня

На закрытой вечеринке с участием канцлера Германии Олафа Шольца минимум 8 девушкам подмешали "наркотики для изнасилования". На мероприятии СДПГ (Социал-демократической партии) присутствовало около тысячи человек, потенциальных пострадавших могло быть больше.

Об этом сообщает DW.

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В СДПГ изучают сообщения девушек, которые на летней вечеринке партии испытали влияние "наркотиков изнасилования" – флунитразепама. Это снотворный препарат, который при одновременном употреблении с алкоголем может привести к провалам в памяти.

"Это возмутительный поворот событий, о котором с нашей стороны было немедленно доложено в парламентскую полицию", – заявил высокопоставленный представитель СДПГ Матиас Мартин.

Кроме 8 пострадавших, других потенциальных жертв также призывают сообщить о вероятном влиянии наркотиков. Лидер социал-демократов в Бундестаге Катя Маст уже посоветовала этим девушкам сообщить об инциденте властям.

Шольца критикуют в Украине

В течение нескольких месяцев канцлер Германии медлил с поставками вооружения, которое чрезвычайно важно для Украины в войне с Россией. К тому же Шольц поддерживал контакт с Путиным. Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник даже пошутил, что немцы везут украинцам патроны на улитках.

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Только в конце июня стало известно о поставках тяжелого вооружения из Германии в Украину. А недавно Олаф Шольц заявил, что его государство по объективным причинам не может направлять вооружение воюющей с Россией Украины с такой же интенсивностью, как это делают США.

Шольц отметил, что необходимо понять, что существует разница между Германией и таким государством, как Штаты — американские власти много тратят на оборону, много инвестируют в это, и потому обладают большими запасами вооружения.

Отвечая на критику своих действий, канцлер Германии сказал:

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"Можно найти очень много критиков, которые разбираются в этих вопросах, которые только вчера поискали информацию в Google и теперь считают, что знают абсолютно все".

Раньше мы писали, что Шольц пообещал предоставить долгосрочные гарантии безопасности Украины, но они не будут предусматривать автоматическую военную помощь в случае нападения.