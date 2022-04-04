Штайнмайер раскаялся в поддержке России и "Северного потока-2"

Немецкий политик признался, что не верил в безумие Путина

Франк-Вальтер Штайнмайер жалеет о поддержке РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сожалеет о прежней поддержке России и строительства газопровода "Северный поток 2" в обход Украины. Об этом он сообщил сегодня, 4 апреля, сообщают СМИ.

"Моя приверженность газопроводу "Северный поток – 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", — сказал он.

Политик отметил, что не верил в то, что Путин развяжет настоящую войну.

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"Я не верил, что Владимир Путин примет полное экономическое, политическое и моральное крушение своей страны ради своего имперского безумия", — признался Штайнмайер.

Запад против "Северного потока"

Российское вторжение уничтожило "Северный поток – 2", ведь ни одна европейская страна не разрешит использование газопровода после действий Путина — об этом заявила руководительница группы по геополитике Немецкого фонда Маршалла США Кристин Берзина. Даже действующие российские газопроводы имеют шаткое будущее в Европе.

ЕС также пытается отказаться от российских энергоресурсов – до конца 2022 года планируется сократить импорт газа на две трети и к 2030 году отказаться от него вообще. Путину не помогли даже попытки шантажа с требованием перейти на расчет в рублях, которые успешно отклонили в Европе.

Американские аналитики убеждены, что "Северный поток – 2" никогда не будет введен в эксплуатацию, поскольку отношение европейцев к российскому газу изменилось. Страны пытаются найти альтернативные источники и отойти от РФ вообще.

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