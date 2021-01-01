Мир в Европе под контролем Стокгольма: ОБСЕ возглавила Швеция

Пост главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на весь 2021 год заняла руководитель МИД Швеции Анн Линде.
Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.
Мандат председателя Организации на следующий год получила Швеция, которая сменила Албанию по ротационному принципу. Стокгольм будет контролировать обеспечение мира и стабильности в Европе посредством наблюдения за выборами, поддержки основных свобод и защиты меньшинств, а также борьбы с контрабандой людей и терроризмом.
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ОБСЕ объединяет 57 стран Европы, Северной Америки и Центральной Азии. Штаб-квартира и секретариат организации расположены в Вене.
Ранее наблюдатели ОБСЕ оценили местные выборы в Украине и не одобрили опрос Зеленского.
Напомним, Украина отказалась давать воду для военных баз России в оккупированном Крыму, ведь собственных водных ресурсов полуострова вполне достаточно для обеспечения потребностей местного населения. Об этом заявил на заседании ОБСЕ в Вене представитель Украины при этой организации Евгений Цимбалюк.
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