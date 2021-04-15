Швейцария выходит из карантина, несмотря на рост заражений COVID: в чем секрет

Правительство страны признает, что ситуация с инфекцией остается нестабильной и даже ухудшилась, но считает, что риски невелики

Правительство Швейцарии объявило о дальнейшем смягчении карантина в связи с коронавирусом, несмотря на ухудшение ситуации с заболеваемостю COVID-19 в стране.

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Об этом сообщает Reuters.

Со следующей недели ресторанам разрешили открыть открытые террасы, кроме того, разрешат проводить спортивные мероприятия с аудиторией.

Также с понедельника, 19 апреля, откроются кинотеатры, театры и концертные площадки, но останутся некоторые ограничения – посетители должны будут носить маски и держаться на безопасном расстоянии друг от друга.

Университеты и образовательные центры для взрослых смогут возобновить очные занятия с теми же ограничениями.

Почему Швейцария перестала бояться

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Решение начать снимать ограничения было принято, несмотря на то, что правительство признает, что ситуация с инфекцией остается нестабильной и фактически ухудшилась в последние дни.

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"Несмотря на рост числа случаев заболевания, мы можем осторожно начать открываться, благодаря тестированию и вакцинации", - заявил министр здравоохранения Ален Берсет.

По его словам, люди устали от карантина, а наиболее уязвимые слои населения уже вакцинированы.

"Во-первых, благодаря погоде мы можем больше выходить на улицу. Во-вторых, большая часть наиболее уязвимых слоев населения уже вакцинирована. Мы считаем, что риск оправдан", – отметил министр.

Берсет добавил, что правительство хотело найти приемлемый выход из кризиса, поскольку многие люди достигли предела своих возможностей после 14 месяцев ограничений.

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Тем временем в соседней Германии правительство в лице канцлера Ангелы Меркель обратилось к парламенту с просьбой о временных полномочиях, которые позволят ввести общенациональный локдаун.

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