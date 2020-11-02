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Ситуация с коронавирусом в Европе очень сложная, возможности борьбы ограничены – ВОЗ

2 ноября, 20:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В ВОЗ считают, что люди имеют право на протесты против карантина

В борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 страны Европы столкнулись с очень сложной ситуацией, и их возможности при этом крайне ограничены.

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Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге.

"Многие правительства сейчас в очень сложной ситуации. Им надо взять под контроль вирус, но они крайне ограничены в действиях, которые могут предпринять", – сказал он.

Райан также высказался об акциях протеста против карантина в связи с коронавирусом в Европе, объяснив их растерянностью и усталостью людей от ситуации с COVID-19.

В то же время, он видит в этих акциях и положительный момент, когда они проходят мирно и соблюдаются меры безопасности.

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"Люди растеряны, они устали и желают возвращения нормальной жизни", – сказал Райан.

Он добавил, что у людей также есть право сомневаться в предпринимаемых мерах, поэтому важно, чтобы власти поддерживали связь с населением.

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В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что сегодня возник очередной критический момент в ситуации с пандемией, когда следует объединиться для общих целей.

"Это еще один критический момент для действий. Еще один критический момент для лидеров. И еще один критический момент для того, чтобы люди объединились ради общей цели. Воспользуйтесь возможностью, еще не поздно", – сказал он.

В последнюю неделю во многих странах Евросоюза начали ужесточать карантинные ограничения в связи со второй волной коронавируса.

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Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что зимой ситуация с COVID-19 будет еще тяжелее, чем в предыдущие периоды, так как на холоде вирус ведет себя более агрессивно.

Мы также сообщали, что количество случаев заражения COVID-19 в мире уже превысило 44 миллиона, лидерами по распространению инфекции являются США, Индия и Бразилия.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Европа карантин ВОЗ коронавирус COVID-19
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