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Ситуация в Беларуси может повлиять на "нормандский формат"? Меркель дала ответ

31 мая, 20:52

Виктория Барановская Виктория Барановская

Канцлер Германии уверена, что переговоры в "нормандском формате" необходимо продолжать – до тех пор, пока ситуация на Донбассе не будет урегулирована

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для того, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе, нужно продолжать работу в "нормандском формате".

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Об этом она заявила на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Der Spiegel.

По ее словам, несмотря на то что в Беларуси сейчас сложная ситуация, а договоренности называются Минскими, это никак не повлияет на прогресс.

"Важно продолжать работу в "нормандском формате", хотя прогресс там крайне затруднителен. Это значит, что Германия и Франция помогают Украине в этом формате, и это важно... По моему мнению, "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Беларуси", – сказала она.

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В свою очередь Макрон заявил, что разрешение конфликта на Донбассе нужно искать именно в "нормандском формате" – его нужно продолжать.

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"В таких вопросах нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно. Я не вижу более эффективных способов работы, чем "нормандский формат", в рамках которого в последние месяцы был достигнут прогресс", – подчеркнул французский президент.

Ранее мы сообщали, что на переговорах советников лидеров стран "Нормандской четверки" Россия в очередной раз отказалась от прекращения огня на Донбассе и настаивает на том, чтобы стороной конфликта выступали ОРДЛО, а не Москва.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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