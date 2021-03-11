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Скандал из-за "Спутника V" в Словакии: глава Минздрава подал в отставку

11 марта, 17:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Младшие партии в коалиции добились сложения полномочий Марека Крайки

Политический кризис из-за поставок в Словакию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" привел к отставке словацкого министра здравоохранения Марека Крайки.

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Как сообщает Noviny.sk, о своем решение глава Минздрава заявил 11 марта.

Крайки – представитель партии "Обычные люди" премьер-министра Игоря Матовича. Объявляя о сложении полномочий, он сказал, что это было условием двух младших партий в парламентской коалиции – "Свобода и солидарность" и "За народ".

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"В этой ситуации было совершенно бесполезно искать какие-либо аргументы ... В любом случае, я не держусь за свое кресло, и в этой ситуации я сложу свой портфель", – сказал Крайки на пресс-конференции в присутствии Матовича.

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Премьер уточнил, что отставка министра не будет немедленной – чтобы его преемник не заблокировал вакцинацию "Спутником V", Крайки покинет правительство после начала иммунизации словаков российской вакциной. Это произойдет в течение нескольких недель.

Кто его сменит после этого, пока еще неизвестно.

Напомним, что 1 марта Словакия получила первые 700 тыс. из 2 млн доз вакцины, купленной у России, став второй после Венгрии страной в ЕС, которая купила этот препарат до его одобрения Европейским агентством лекарственных средств.

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С этой вакциной связан и другой скандал – дипломатический. Отвечая на вопрос об условиях поставки вакцины "Спутник V", Матович пошутил, что пообещал России взамен "Закарпатскую Украину", что вызвало протест со стороны МИД Украины.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Россия Словакия отставка Минздрав вакцина Спутник V
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