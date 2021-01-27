Скандал с вакцинами: AstraZeneca отменила экстренную встречу с Еврокомиссией

Ситуация с сокращением поставок вакцины в ЕС никак не может разрешиться

Британо-шведская фармкомпания AstraZeneca отказалась проводить экстренные консультации с Европейской комиссией на фоне скандала из-за срыва графика поставок в Евросоюз вакцин от коронавируса.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники в Еврокомиссии.

"Представители AstraZeneca отказались от встречи с Еврокомиссией по поставкам вакцин, встреча отменена. ЕС продолжает требовать от компании объяснений своего объявления о сокращении поставок в ЕС в первом квартале", — отмечает агентство.

Напомним, что производитель "оксфордской" вакцины сообщил о проблемах с производством ее основного компонента, из-за чего количество доступных доз препарата будет на 60% меньше, чем ожидалось.

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Стоит отметить, что, согласно контракту, в первом квартале 2021 года AstraZeneca обязалась подставить в Евросоюз 100 млн доз своей вакцины от коронавируса. Однако глава компании Паскаль Сорио заявил об отставании от графика на два месяца, но заверил, что в AstraZeneca уже работают над решением проблемы.

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На этом фоне в Евросоюзе пригрозили компании судом и допустили возможность введения запрета на экспорт COVID-вакцины за пределы сообщества.

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