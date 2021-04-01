Скандал в правительстве Чехии: вице-премьер позвал Россию строить АЭС

Пять оппозиционных партий в парламенте Чехии призывают отстранить вице-премьера и министра промышленности, торговли и транспорта Карела Гавличека, который пригласил Россию принять участие в строительстве нового блока АЭС "Дукованы".

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Об этом сообщило 1 апреля iDnes.

Партии "Пираты", TOP 09, "Меры и независимость", Гражданская демократическая партия и Христианско-демократический союз – Чехословацкая народная партия напомнили о том, что в целях нацбезопасности чешская разведка потребовала исключить Китай и Россию из тендера.

Однако энергетический гигант РФ "Росатом" вошел в четверку потенциальных партнеров ядерной программы вместе с EDF (Франция), Korea Hydro & Nuclear Power (Южная Корея) и Westinghouse Electric (США-Япония).

"Министр Гавличек обошел правительство, обошел договоренность, которая была в зале Палаты депутатов, и пригласил Россию на так называемый обзор безопасности", – заявил лидер "Пиратов" Иван Бартош.

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Он также напомнил о скандале с увольнением правительственного уполномоченного по атомной энергии Ярослава Мила, который выступал против участия "Росатома" в программе.

В свою очередь председатель Гражданской демократической партии Петр Фиала назвал допуск России к проекту "чрезвычайно опасным и недальновидным шагом", а также "играми с нацбезопасностью и будущим" страны. Он также напомнил, что Кремль пытается всячески укрепить свои позиции в Центральной Европе.

Напомним, что ранее в Чехии разгорелся другой скандал – пророссийский президент Милош Земан потребовал уволить министров, которые выступают против упрощенной легализации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Оппозиция его за это назвала слабоумным.

Мы также писали, что закулисная договоренность с Россией о поставках ее вакцины стоила премьер-министру Словакии должности.

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