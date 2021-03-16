Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почему

Все больше стран Евросоюза останавливают вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Однако все же есть государства, которые не стали этого делать и заявили о безопасности британской разработки.

Какие страны продолжают использовать AstraZeneca?

Украина

Канада

Чехия

Греция

Словакия

Великобритания

Финляндия

Румыния

Австралия

Что они говорят?

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Первыми в защиту AstraZeneca выступили власти Канады. В Министерстве здравоохранения заявили, что препарат безопасен и эффективен. А глава правительства Джастин Трюдо отказался останавливать иммунизацию населения.

"Департамент здравоохранения, наши эксперты и ученые уделяют очень много времени, чтобы гарантировать безопасность и эффективность всех вакцин, утвержденных в Канаде. Лучшей вакциной является та, которую вы можете быстро получить. Именно так мы сможем пройти через это быстрее и безопаснее", – заявил он.

Хотя в США британская разработка еще официально не одобрена, власти увеличили закупку вакцины – уже вскоре туда прибудет еще 500 тыс. доз препарата. AstraZeneca сможет получить лицензию уже в следующем месяце.

Реклама Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Не стали останавливать вакцинацию власти Чехии и Румынии.

"После анализа сообщений о побочных эффектах, мотивации решений других стран, событий на международном уровне, а также рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств представители перечисленных учреждений решили продолжать кампанию вакцинации в Румынии всеми препаратами против COVID-19, одобренными в настоящее время на европейском уровне", – заявили в румынском Минздраве.

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Официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич напомнил, что до сегодняшнего дня не было выявлено ни одного случая смерти, вызванного вакцинами от коронавируса.

"Мы не хотим, чтобы люди паниковали", – сказано в заявлении.

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В опасности препарата AstraZeneca усомнился и министр здравоохранения нашей страны Максим Степанов. По его словам, уже в конце марта Украина ожидает поставку новой партии вакцины.

"MHRA (британский регулирующий орган по лекарствам) — один из самых жестких и опытных регулирующих органов в мире. Они вообще не видят причин прекращать программу вакцинации", — заявил британский премьер Борис Джонсон.

Компания AstraZeneca полностью отрицает обвинения в том, что ее разработка приводит к образованию тромбов. Там отметили, что анализ более 10 млн записей не показал никаких доказательств повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза глубоких вен.

Почему страны отказываются от вакцины?

Главная причина такого решения – растущие опасения, что препарат AstraZeneca в отдельных случаях вызывает серьезные осложнения, в частности, образование тромбов.

Какие страны уже остановили вакцинацию и стоит ли бояться прививки – читайте в материале "Сегодня".

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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