Скайп-конференции с другими зверинцами: как в зоопарке спасают животных от скуки (видео)

С начала второй волны коронавируса в зоопарке не было ни одного посетителя

Из-за коронавируса в критическом состоянии чешский зоопарк. Ограничения, связанные с пандемией ставят под угрозу условия содержания животных. В зверинце уже заговорили о наихудших вариантах, а именно – не придется ли усыпить некоторых иждивенцев.

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Чтобы прокормить их, зоопарки организовывают онлайн акции, а чтобы не скучали – устраивают животным скайп-конференции с другими зверинцами, говорится в сюжете "Сегодня".

С начала второй волны коронавируса в зоопарке не было ни одного посетителя, а поэтому грустят не только животные, но и руководство зверинца.

"Мы слишком зависимы от продажи билетов, ни один из которых не был продан за последние 6 месяцев", – говорит зоолог Габриела Лингарт.

Только за прошлый год этот зоопарк потерял почти миллион евро. Помощи же государства не хватает. Если локдаун в Чехии продлят – часть зверей может просто не выжить.

"Мы готовимся к покупке менее качественного корма для животных, снижению температуры в некоторых вольерах. Из-за сложной ситуации во всех зоопарках в Европе мы не исключаем, что нам придется выбрать худший вариант – эвтаназию животных. Однако пока мы не хотим даже думать об этом", – рассказывает пресс-секретарь Сафари парка Михал Штястны.

Здесь же ищут другие возможности как выжить и развеселить одиноких животных.

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Не только люди во время пандемии коронавируса перешли на онлайн-общение. Ведется живая трансляция с другим зоопарком в городе Брно и выводится она на большой экран. Так шимпанзе могут видеть эту картинку, общаться с другими животными и не скучать без посетителей.

Огромный экран зверей сильно привлекает и радует, однако в начале воспринимался шимпанзе как нечто опасное.

Более 200 дней за ворота Пражского зоопарка так же не заходил ни один посетитель. Однако здесь придумали, как люди могут поддержать животных. Для этого необходимо зайти на сайт зоопарка, выбрать животное, вам нравится больше всего и купить ей порцию корма.

Попугаи, тасманский дьявол и даже гепарды – в списке 60 различных животных и птиц. Порции стоят от 60 до 300 гривен на наши деньги.

"Наши посетители ежедневно приносили нам какую-то пищу для животных, поэтому мы решили, чтобы это мог сделать каждый онлайн. Кроме покупки корма мы пишем какая пища нужна этому животному и как мы ее кормить ею", – говорит пресс-секретарь пражского зоопарка лугу Доседелова.

Пражский зоопарк как и все остальные в стране надеется, что локдаун в Чехии вскоре прекратится и к ним вернутся посетители.

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Также мы писали о том, что в Киевском зоопарке уже проснулись медведи и выпустили на водоем фламинго.

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