Следим за передвижением войск РФ: Германия и Франция потребовали прекратить эскалацию на Донбассе

Германия и Франция внимательно следят за ситуацией на Донбассе и за передвижениями российских войск у границ Украины и призывают немедленно прекратить эскалацию.

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Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел двух стран.

"Мы обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня после стабилизации ситуации на востоке Украины с июля 2020 года. Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию", – говорится в заявлении.

МИД Германии и Франции также снова подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заявили о стремлении выполнить Минские договоренности в полном объеме.

"Мы приветствуем продление мандата Специальной миссии ОБСЕ в Украине и призываем к снятию ограничений на их свободу передвижения, чтобы СММ могла выполнять свои задачи", – также заявили дипломаты.

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Напомним, переброска Россией к границе с Украиной тяжелой военной техники со скрытыми номерами была зафиксирована на видео 1 и 2 апреля на трассе в районе Ростова-на-Дону.

Мы также сообщали, что НАТО обеспокоено наращиванием Россией своих войск у границ Украины и считает, что именно Кремль несет ответственность за эскалацию на Донбассе.

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