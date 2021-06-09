Следствие по MH17 отклонило показания о причастности ВСУ к пуску ракеты – судья

Следственная группа не приняла показания свидетелей о пуске ракеты по MH17 из подконтрольной Украине зоны

В Гааге проходят слушания по делу MH17 / Фото: Reuters

Совместная следственная группа (ССГ), которая проводила расследование по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, отклонила показания двух свидетелей о пуске ракеты из зоны Вооруженных силу Украины.

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Об этом во время слушаний сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

"В досье говорится о показаниях двух свидетелей в сентябре 2014 года, которые были переданы Россией Совместной следственной группе (ССГ)", - сказала она.

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Судья уточнила, что показания дали два жителя Снежного, которые сейчас проживают в России.

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По ее словам, следственная группа отвергла эти показания в том числе из-за того, что эта зона слишком далека от точки, где самолет пропал с радаров.

Напомним, в Гааге началось слушание по существу дела о катастрофе рейса MH17.

Ранее международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины несколько лет собирала доказательства, а летом 2019 года прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17