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Словения приостановила вакцинацию AstraZeneca людей моложе 60 лет

5 апреля, 06:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Словенский Минздрав ожидает результатов исследований

Власти Словении приняли решение приостановить вакцинацию жителей моложе 60 лет с использованием препарата британско-шведского концерна AstraZeneca.

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Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения страны передает DW.

Решение принято в связи с возможной опасностью образования тромбов у привитых этой вакциной людей. В Словении решили подождать результатов исследований, которые докажут или опровергнут связь между применением этой вакцины и тромбозом.

Отметим, ранее ряд стран Европы приостанавливали использование вакцины AstraZeneca, поскольку в редких случаях у привитых людей образовывались тромбы и некоторые из вакцинированных скончались.

После проведения проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA) многие страны возобновили применение этой вакцины, но затем снова приостановили.

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В частности, повторно запретили использование вакцины AstraZeneca для людей младше 60 лет власти Германии.

Мы также сообщали, что Соединенные Штаты закрывают производство вакцины AstraZeneca на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Словения вакцинация вакцина тромб коронавирус AstraZeneca
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