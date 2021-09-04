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Смерть украинца после задержания полицией. В МВД Польши отреагировали

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
4 сентября, 14:51
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Полиция утверждала, что погибший агрессивно вел себя по отношению к офицеру полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники
В МВД Польши прокомментировали смерть украинца. Фото: ua.news
В МВД Польши прокомментировали смерть украинца. Фото: ua.news

Вице-министр Министерства внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик подчеркнул важность расследования смерти 25-летнего Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве после задержания полицией.

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Об этом сообщает "Польское радио".

Вонсик был гостем портала "Wirtualna Polska", где его спросили о реакции ведомства на то, что после задержания полицией и в результате действий полицейских во Вроцлаве умер 25-летний гражданин Украины, а в Любине – 34-летний поляк.

"Уже есть реакция. В Любине началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить это дело. Там есть разные показания. Если говорить о ситуации с вытрезвителя, то часть полицейских уже наказаны", – сказал политик.

Вонсик подчеркнул, что "виновных нужно строго наказывать, но с другой стороны, нельзя прибегать к коллективной ответственности".

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По его словам, важно, чтобы эти "все дела были выяснены".

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Что произошло

Дмитрий Никифоренко умер 30 июля, однако подробности трагедии стали известны только сейчас. Как узнали журналисты, первыми о шокирующих фактах в Сети заговорили коллеги полицейских, причастных к трагедии.

Никифоренко возвращался автобусом домой после посиделок с коллегами. Мужчина был нетрезв. По одной из версий, он уснул в транспорте, по другой – вел себя странно и бился головой об окно. Водитель вызвал полицию, и украинца доставили в вытрезвитель.

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Журналисты Gazeta Wyborcza, получившие доступ к видео с камер наблюдения из вытрезвителя, пишут, что насилие к мужчине применили необоснованно.

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