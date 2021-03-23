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Смертельное ДТП с украинцами в Польше: водителю грозит 5 лет тюрьмы

23 марта, 18:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

22-летнего шофера обвинили в неумышленном причинении катастрофы на суше с угрозой для жизни

Польская прокуратура определилась с обвинительной статьей для водителя украинского автобуса, который попал в смертельное ДТП 22 марта.

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Об этом, ссылаясь на генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка, сообщает Укринформ.

По словам дипломата, 22-летнему водителю выдвинут обвинение в неумышленном допущении катастрофы на суше с созданием угрозы жизни и здоровью людей. Это пункт 2 статьи 173 Уголовного кодекса Польши, которая предполагает до пяти лет лишения свободы.

На данный момент он находится в больнице Перемышля в Подкарпатском воеводстве. Также стало известно, что единственный погибший в результате крупной аварии приходился ему отчимом, он же был и вторым водителем. Мать обвиняемого собирается скоро приехать в Перемышль.

Фото: пресс-служба полиции Польши
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Фото: пресс-служба полиции Польши

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Напомним, авария произошла на трассе А4 возле села Кашице ночью 22 марта. В автобусе было всего 10 человек. Как мы сообщали, четверо уже вернулось в Украину. Любопытно, что это тот самый участок дороги, где 6 марта другой автобус врезался в отбойник, перевернулся и упал в канаву.

Также мы передавали, что правоохранители Польши уже начали расследование причин ДТП.

Видео: Сегодня

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ДТП Польша дорожное происшествие украинцы в Польше
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