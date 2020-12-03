Смертельное ДТП в Польше: погибли два молодых украинца

Фото: pomorska.policja.gov.pl

В Поморском воеводстве на севере Польши произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два молодых украинца.

Реклама

Как сообщает сайт местной полиции, трагедия случилась между населенными пунктами Клюкова Гута и Мщишевице.

Там легковушка Peguot на повороте слетела с дороги и врезалась в дерево. Сила удара была такова, что автомобиль буквально разорвало на части. 24-летний пассажир скончался на месте, а 22-летнего водителя карета скорой помощи успела доставить в больницу, однако из-за тяжелых травм парень скончался на руках у медиков.

Полиция устанавливает подробные обстоятельства происшествия. У водителя взяли кровь для теста на алкоголь. Затем собранные доказательства будут переданы следователям. А то, что осталось от автомобиля, было отправлено на штрафплощадку местной полиции.

Читайте также: Украинец с 13-летней дочерью погибли в ДТП в Польше: подробности и фото с места трагедии

Реклама

Напомним, это не первое смертельное ДТП с участием наших сограждан. Так, в сентябре суд приговорил 22-летнего украинца к шести годам заключения и пожизненному запрету на управление транспортными средствами из-за смертельного ДТП, в результате которого погибли два человека.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что двое украинцев погибли в ДТП в Великопольском воеводстве.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама