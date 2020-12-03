Українська
$ 28,44
34,32
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Смертельное ДТП в Польше: погибли два молодых украинца

3 декабря, 15:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Автомобиль буквально разорвало от удара о дерево

Фото: pomorska.policja.gov.pl

Фото: pomorska.policja.gov.pl

В Поморском воеводстве на севере Польши произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два молодых украинца.

Реклама

Как сообщает сайт местной полиции, трагедия случилась между населенными пунктами Клюкова Гута и Мщишевице.

Там легковушка Peguot на повороте слетела с дороги и врезалась в дерево. Сила удара была такова, что автомобиль буквально разорвало на части. 24-летний пассажир скончался на месте, а 22-летнего водителя карета скорой помощи успела доставить в больницу, однако из-за тяжелых травм парень скончался на руках у медиков.

Полиция устанавливает подробные обстоятельства происшествия. У водителя взяли кровь для теста на алкоголь. Затем собранные доказательства будут переданы следователям. А то, что осталось от автомобиля, было отправлено на штрафплощадку местной полиции.

В тренде
Рак, сепсис, "испанка" и дважды COVID-19: история бабушки-победительницы из США

Читайте также: Украинец с 13-летней дочерью погибли в ДТП в Польше: подробности и фото с места трагедии

Реклама

Напомним, это не первое смертельное ДТП с участием наших сограждан. Так, в сентябре суд приговорил 22-летнего украинца к шести годам заключения и пожизненному запрету на управление транспортными средствами из-за смертельного ДТП, в результате которого погибли два человека.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что двое украинцев погибли в ДТП в Великопольском воеводстве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП Польша жертвы украинцы в Польше

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Заткнись, курва украинская". В Польше охранник супермаркета жестоко избил украинцаЕвросоюз
Австрия планирует начать массовую вакцинацию от COVID-19 уже в январе
Австрия планирует начать массовую вакцинацию от COVID-19 уже в январеЕвросоюз
В Польше пьяный украинец сбежал из карантина и разбил четыре авто на 100 тысяч
В Польше пьяный украинец сбежал из карантина и разбил четыре авто на 100 тысячЕвросоюз
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрыты
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрытыУкраина
Россияне наконец-то выбрали судно для завершения строительства
Россияне наконец-то выбрали судно для завершения строительства "Северного потока – 2"Экономика
Шопинг во время коронавируса: сколько времени проводить в магазине, чтобы не заразиться
Шопинг во время коронавируса: сколько времени проводить в магазине, чтобы не заразитьсяЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять