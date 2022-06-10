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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

СМИ узнали, какие страны против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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10 июня, 02:55
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Государства-члены Евросоюза имеют свое мнение на этот счет
Две страны ЕС не хотят, чтобы Украина получила статус кандидата в ЕС/Фото: коллаж: "Сегодня"
Две страны ЕС не хотят, чтобы Украина получила статус кандидата в ЕС/Фото: коллаж: "Сегодня"

Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Дания в дипломатической ноте, которую получило в свое распоряжение Bloomberg, отметила, что Украина, по ее мнению, недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов демократии, верховенства права, прав человека и уважения и защиты меньшинств.

"Киеву нужно будет "фундаментально усовершенствовать свою законодательную и институциональную базу", чтобы прогрессировать во всех этих сферах, говорится в записке", — рассказало издание.

Нидерланды же считают, что Украина "в целом на очень ранней стадии" готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и созданию функционирующей рыночной экономики или становлению конкурентоспособности на едином рынке.

Однако большинство стран ЕС, включая Италию, поддерживают предоставление Украине статуса кандидата. Польша, Литва и Ирландия заявили на встрече послов ЕС в среду, что хотят, чтобы лидеры ЕС приняли четкое решение в пользу кандидатства. А Эстония считает необходимым дать надежду Украине.

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Как сообщает Bloomberg, Германия заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата.

Зеленский рассказал, зачем Украине нужно в Евросоюз прямо сейчас

Попытки России шантажировать, раскалывать и ослаблять европейцев однозначно свидетельствуют о том, что все страны Европы должны еще больше объединиться. Также большее объединение в Европе возможно только в том случае, если Украина прямо сейчас получит возможность ускоренно двигаться в Европейский Союз. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к политикам и народу Словакии.

"Еще большей интеграцией. Еще большей совместной защитой наших ценностей. Это важный элемент именно той силы, которая делает свободу не просто бредом. Но еще большее объединение в Европе возможно только в одном случае – если Украина прямо сейчас, в условиях войны, получит реальную возможность ускоренно двигаться в Европейский Союз", — говорит Зеленский.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что Евросоюз выделит новую помощь на восстановление Украины. Кроме того, мы информировали, когда рассмотрят заявку Украины на вступление в ЕС

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