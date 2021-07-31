Со слезоточивым газом и водометами: в Париже протест против ограничений для невакцинированных

В Париже и по всей Франции на улицы вышли десятки тысяч людей

Протест во Франции. Фото Reuters/Sarah Meyssonnier

Многотысячные марши, столкновения с полицией и слезоточивый газ – так во Франции проходят акции протеста. Французы возмущены санитарными паспортами, которые вводит власть. В справке должно быть указано, вакцинирован ли человек, либо имеет ли отрицательный тест на коронавирус. Уже в ближайшие дни правила должны вступить в силу, сообщает корреспондент "Сегодня".

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Горячо в центре Парижа и опасно: власть серьезно готовилась к субботним акциям протеста. В городе дежурили около 3 тысяч правоохранителей. И все же в какой-то момент ситуация стала напряженной. Протесты переросли в столкновения с полицией. Уже известно – серьезно пострадал один из полицейских, в него попала петарда, которую бросили из толпы. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты.

А начиналось все мирно. В Париже и вообще по всей Франции на улицы вышли десятки тысяч человек, не согласные с ограничениями, которые внедряет власть, чтобы сдержать стремительное распространение штамма "Дельта".

Во Франции ввели санитарный пропуск, чтобы таким радикальным способом стимулировать вакцинацию. А для врачей ее вообще сделали обязательной. Не привитых в сентябре будут отстранять от работы. Поэтому недовольные медики также на акции.

"Я медсестра и я уволилась. Потому что считаю, что нас не должны шантажировать. А нам говорят: если не вакцинируетесь – это ваша вина, что люди заразились", – говорит протестующая Аже Амор.

"Это большая помеха для свободы. Сейчас мы должны иметь пропуск, чтобы посещать магазины, кинотеатры и просто наслаждаться жизнью после изнурительной работы. Пропуск – это реальная угроза для каждого. Антисоциальная вещь", – уверен другой участник акции Ян Муа.

Власть согласилась пойти на уступки и несколько смягчить условия ограничений, но митингующим этого мало – все равно протестуют.