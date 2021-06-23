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Называл тюрьму "Хилтоном". Создатель антивируса McAfee найден мертвым

23 июня 2021 22:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

75-летнему Джону Макафи грозила экстрадиция в США, где он вполне мог попасть за решетку за неуплату налогов и сокрытие доходов

Джону Макафи грозило в США 10 лет тюрьмы. Фото: REUTERS/Darrin Zammit

Джону Макафи грозило в США 10 лет тюрьмы. Фото: REUTERS/Darrin Zammit

Создатель компьютерного антивируса McAfee, американец Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме, где его содержали по ордеру США.

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Об этом сообщает испанское издание El Diario.

Ссылаясь на собственные источники, журналисты пишут, что тело IT-магната обнаружили в тюрьме "Брайанс 2", расположенной в муниципалитете Сант-Эстеве-Сесровирес.

Причины гибели 75-летнего Макафи не указываются, однако накануне трагедии Национальный суд Барселоны одобрил экстрадицию мужчины в Соединенные Штаты.

"Все указывает на то, что смерть могла наступить в результате самоубийства", – заявили в Министерстве юстиции женералитета Каталония.

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Американское правосудие требовало выдать мужчину по обвинению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии доходов в 2016-2018 годах. Следователи подсчитали, что он недоплатил в казну около 4 млн долларов. На родине ему грозило до 10 лет тюрьмы.

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Сам Макафи называл свое преследование политическим и утверждал, что заплатил "миллионы долларов налогов".

Джон Макафи был арестован в октябре 2020 года при попытке вылететь из аэропорта Барселоны в Стамбул. С тех пор он находился в СИЗО. Местным СМИ он заявлял, что "жизнь в испанских тюрьмах похожа на Hilton по сравнению с презренным сюрреализмом и дегуманизацией в американских тюрьмах".

Кроме Америки, мужчину разыскивали и в Белизе из-за подозрений в причастности к убийству другого американца Грегори Фолла, который жил по соседству. Об эксцентричном разработчике даже хотели снять фильм с Джонни Деппом в главной роли.

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