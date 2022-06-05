Спикер парламента Венгрии сделал странное заявление о Зеленском

Ласло Кевер считает, что Зеленский в слишком жестких выражениях просит мир о помощи Украине

Спикер парламента Венгрии заявил о «психических проблемах» Зеленского. Коллаж "Сегодня"

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер выразил мнение о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он жестко просит партнеров о поддержке.

Об этом он заявил в интервью каналу Hír TV.

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По его словам, он не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, к канцлеру Германии.



"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо – конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", – сказал спикер парламента Венгрии.



Ласло Кевер сказал также, что ожидает проблем для украинских венгров после войны и "нужно быть очень осторожными", чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству придется совсем покинуть родину.

Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за войны в Украине

С 25 мая с 00:00 в Венгрии вводится чрезвычайное положение из-за войны в Украине. Такая мера позволит немедленно реагировать на последствия войны в Украине, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В частности, он заявил, что чрезвычайное положение могло быть упорядочено после того, как правительство предоставило возможность сделать это путем внесения изменений в Основной Закон.

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По словам премьер-министра, мир на пороге экономического кризиса. Он считает, что страна "должна оставаться в стороне от войны, защищать финансовую безопасность семей, что требует пространства для маневра".

Кроме того, Орбан подчеркнул, что, как и чрезвычайная ситуация против эпидемии, это позволит правительству "немедленно отреагировать и защитить страну и семьи всеми возможными средствами".

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