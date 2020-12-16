Спрут русской мафии захватил Испанию: полиция разоблачила крупнейшую преступную сеть

В Испании в ходе операции против сети мафии из Восточной Европы, занимающейся отмыванием денег и проникшей во многие сферы страны, в том числе государственный сектор, в среду, 16 декабря, арестовали 23 человека, среди которых восемь россиян, двое украинцев и гражданин Казахстана.

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Об этом сообщила пресс-служба Испанской Национальной полиции.

В полиции подчеркнули, что операция проходила под строжайшим секретом, поскольку члены преступной сети "глубоко укоренились в госучреждениях Испании.

"Из-за высокого положения подследственных, это стало крупнейшим расследованием против мафии Восточной Европы, проведенное в нашей стране за последние 10 лет", - говорится в сообщении.

Мафия стремилась контролировать ключевые сектора испанской экономики и проникать в государственные учреждения, используя для этого юристов, государственных служащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров.

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Она вкладывала деньги в бизнес в Испании, в том числе в недвижимость, гостиницы, рестораны.

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"Следователи обнаружили несколько криминальных лидеров российского происхождения, которые постоянно посещали районы Аликанте и Ибицы и которые через подставных лиц поддерживали постоянную и систематическую активность вложения полученного незаконным путем иностранного капитала в нашу страну", – говорится в сообщении.

В прошлый понедельник полицейские агенты провели 18 въездов и обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и Ибице и изъяли оружие, более 300 тыс. евро наличными, алмазы и виртуальные кошельки с криптовалютами.

Отмечается, что расследование началось еще в 2013 году, когда агенты обнаружили, что русская мафия активизировала свою деятельность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из бывшего Советского Союза, инвестируя деньги из разных стран.

Напомним, в ноябре полицейское управление Евросоюза Европол вместе с испанскими силовиками ликвидировало крупную международную группировку, которая незаконно переправляла оружие из России через Украину в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

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