Средств на доступную вакцинацию от COVID не хватает – Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "Большой двадцатки" (G20) призвала к более тесному международному сотрудничеству для обеспечения доступа к вакцинам от коронавируса, подчеркнув, что выделенных на это средств не хватает.

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Об этом она заявила в субботу, 21 ноября, передает DW.

"Чтобы сдержать пандемию, вакцинация должна быть возможна и доступна для каждой из стран. Выделенных на это средств не хватает… Нам необходимо надежное финансирование, более эффективное сотрудничество", – заявила канцлер.

По ее словам, цель международной кампании – сделать доступными до конца 2021 года 2 млрд доз вакцины.

"Для этой инициативы уже собраны почти 5 млрд долларов (4,2 млрд евро). Вклад Германии – свыше 500 миллионов евро", - рассказала Меркель.

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Как отмечает издание, речь идет в том числе о задействовании глобального механизма COVAX, который призван предоставить странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. Эта инициатива совместно координируется Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, по международному механизму борьбы с коронавирусом COVAX Украина получит такое количество доз вакцины от COVID-19, которого хватит, чтобы привить 8 миллионов украинцев, или 20% населения страны.

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