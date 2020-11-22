Українська
$ 28,26
33,44
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Средств на доступную вакцинацию от COVID не хватает – Меркель

22 ноября, 03:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Канцлер призвала страны G20 увеличить финансирование

Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "Большой двадцатки" (G20) призвала к более тесному международному сотрудничеству для обеспечения доступа к вакцинам от коронавируса, подчеркнув, что выделенных на это средств не хватает.

Реклама

Об этом она заявила в субботу, 21 ноября, передает DW.

"Чтобы сдержать пандемию, вакцинация должна быть возможна и доступна для каждой из стран. Выделенных на это средств не хватает… Нам необходимо надежное финансирование, более эффективное сотрудничество", – заявила канцлер.

По ее словам, цель международной кампании – сделать доступными до конца 2021 года 2 млрд доз вакцины.

В тренде
"Невероятно неуклюжий": Дуров разнес новый iPhone в пух и прах

"Для этой инициативы уже собраны почти 5 млрд долларов (4,2 млрд евро). Вклад Германии – свыше 500 миллионов евро", - рассказала Меркель.

Реклама

Как отмечает издание, речь идет в том числе о задействовании глобального механизма COVAX, который призван предоставить странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. Эта инициатива совместно координируется Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, по международному механизму борьбы с коронавирусом COVAX Украина получит такое количество доз вакцины от COVID-19, которого хватит, чтобы привить 8 миллионов украинцев, или 20% населения страны.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Большая двадцатка G20 вакцина Ангела Меркель коронавирус COVAX
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTech
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTechЕвросоюз
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической черты
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической чертыЕвросоюз
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
Нобелевский лауреат обещает создать вакцину от COVID-19 к весне 2021 года
Нобелевский лауреат обещает создать вакцину от COVID-19 к весне 2021 годаДругие страны
В провале запуска ракеты Vega обвинили Украину. Есть ли основания?
В провале запуска ракеты Vega обвинили Украину. Есть ли основания?Евросоюз
Азербайджан продолжает бить по России: каспийский газ пошел в Юго-Восточную Европу
Азербайджан продолжает бить по России: каспийский газ пошел в Юго-Восточную ЕвропуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять