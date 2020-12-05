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США призвали ЕС и Германию наложить мораторий на строительство "Северного потока – 2"

5 декабря, 23:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В США газопровод назвали политическим проектом Кремля

Германия и Европейский союз должны наложить мораторий на строительство российского трубопровода "Северный поток – 2" и показать России, что Европа больше не будет мириться с ее "злонамеренным поведением".

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Об этом заявила временный посол Соединенных Штатов в Германии Робин Куинвилл, передает Handelsblatt.

"Сейчас Германии и ЕС пора наложить мораторий на строительство трубопровода", – сказала посол.

Это, по ее словам, станет четким сигналом, что Европа больше не будет мириться с "постоянным злонамеренным поведением России".

"Этот трубопровод – не просто экономический проект, но и политический инструмент Кремля, чтобы обойти Украину и разделить Европу", – подчеркнула Куинвилл.

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Напомним, в Германии 5 декабря возобновили строительство "Северного потока – 2" – планируется, что судно "Фортуна" будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря.

Мы также сообщали, что США расширили санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Теперь они будут распространяться и на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

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Германия США ЕС Северный поток 2
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