Українська
$ 28,19
34,1
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Зверское избиение 15-летнего украинца: какие обвинения предъявили парижской банде

31 января, 13:17

Ольга Литвин Ольга Литвин

Восемь из девяти нападавших были несовершеннолетние

Задержанным за жестокое избиение 15-летнего украинского подростка Юрия Крученика в Париже предъявили обвинения.

Реклама

Об этом сообщил французский телеканал BFM, ссылаясь на источник в судебной системе.

Восемь из девяти нападавших, как оказалось, были несовершеннолетние. Пятеро из обвиняемых находятся под стражей, четверо – под судебным надзором.

Читайте также: Дипломат о состоянии избитого в Париже украинского подростка: врачи делают все возможное

Сегодня утром им всем предъявили обвинения:

В тренде
Смерть в прямом эфире: почему челленджи в соцсетях опасны (видео)
  • за покушение и соучастие в покушении;
  • участие в преступной банде;
  • совершение преступлений, связанных с кражами.
Реклама

Напомним, Юрий получил массовые травмы: переломы рук, пальцев, в нескольких местах пробит череп. Парень потерял много крови и некоторое время был в коме. СМИ говорят о вендетте.

Ранее французские правоохранители задержали группу подозреваемых в избиении украинского подростка Юрия Крученика, которое произошло две недели назад в Париже.

Украинский подросток Юрий Крученик, жестоко избитый в Париже, перенес уже две операции. Как продвигается расследование, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция Париж избиение подросток украинцы за границей
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ЕС запретил экспорт вакцины от коронавируса: что ждет Украину
ЕС запретил экспорт вакцины от коронавируса: что ждет УкраинуЕвросоюз
ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной. Что это значит для нас?
ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной. Что это значит для нас?Экономика
AstraZeneca срывает контракт на поставку вакцин в ЕС: стала известна причина
AstraZeneca срывает контракт на поставку вакцин в ЕС: стала известна причинаЕвросоюз
В Чехии приостанавливают вакцинацию населения против коронавируса
В Чехии приостанавливают вакцинацию населения против коронавирусаЕвросоюз
"Вакцинные войны": ЕС готов заблокировать поставки препарата Pfizer в БританиюЕвросоюз
Чешка занялась сексом с грабителем, чтобы выиграть время до приезда полиции (фото)
Чешка занялась сексом с грабителем, чтобы выиграть время до приезда полиции (фото)Фаново

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять